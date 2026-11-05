Faridabad News: बिजली की भूमिगत लाइन बिछाने में खुदाई में टूटा पानी का पाइप, सेक्टर-7 में लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:48 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:48 PM IST
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फरीदाबाद। सेक्टर-7 में बिजली की भूमिगत लाइनें बिछाने के दौरान बुधवार को खुदाई में लापरवाही बरती जा रही है। कई जगह पानी के पाइप टूट रहे हैं। डिवाइडर रोड पर मंदिर के पास भी खुदाई के दौरान पानी का पाइप टूट गया। इससे आसपास के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने काम में सावधानी बरतने की मांग की। एसडीओ दिनेश ने बताया कि शाम को खुदाई के दौरान पानी की लाइन टूट गई थी। सुबह तक पाइप लाइन ठीक कर दी गई।
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