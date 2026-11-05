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Faridabad News: बिजली की भूमिगत लाइन बिछाने में खुदाई में टूटा पानी का पाइप, सेक्टर-7 में लोग परेशान

Thu, 05 Nov 2026 10:48 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:48 PM IST
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Water pipe damaged during excavation for laying underground power lines; residents of Sector-7 face inconvenience.
फरीदाबाद। सेक्टर-7 में बिजली की भूमिगत लाइनें बिछाने के दौरान बुधवार को खुदाई में लापरवाही बरती जा रही है। कई जगह पानी के पाइप टूट रहे हैं। डिवाइडर रोड पर मंदिर के पास भी खुदाई के दौरान पानी का पाइप टूट गया। इससे आसपास के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने काम में सावधानी बरतने की मांग की। एसडीओ दिनेश ने बताया कि शाम को खुदाई के दौरान पानी की लाइन टूट गई थी। सुबह तक पाइप लाइन ठीक कर दी गई।
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