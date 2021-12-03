फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Waste disposal centers built in two villages will be repaired.

Faridabad News: दो गांवों में बने कूड़ा निस्तारण केंद्रों की होगी मरम्मत

Wed, 04 Nov 2026 12:09 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Waste disposal centers built in two villages will be repaired.
सेक्टर-10 की गलियों में बिछाएगा नई इंटरलॉकिंग टाइलें
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और कचरा निस्तारण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गांवों में बने कूड़ा निस्तारण केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। नगर निगम दो विकास कार्यों पर लगभग 1.20 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके तहत वार्ड-1 में गांव झाड़सेंतली और रन्हेरा खेड़ा के कचरा निस्तारण केंद्रों की मरम्मत, रखरखाव और संचालन का काम होगा। इसके साथ वार्ड-37 के सेक्टर-10 ब्लॉक-आई की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाई जाएंगी।

निगम गांव झाड़सेंतली और रन्हेरा खेड़ा के कूड़ा निस्तारण केंद्रों के सुधार और संचालन पर लगभग 92.13 लाख रुपये खर्च करेगा। वहीं सेक्टर-10 के ब्लॉक-आई की विभिन्न गलियों में 27.62 लाख रुपये से इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जाएंगी। नई टाइलें लगाए जाने से पहले पुरानी और खराब हो चुकी टाइलों को हटाया जाएगा। जिससे लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सके। नगर निगम के एसई ओमवीर ने बताया कि शहरवासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए लगातार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed