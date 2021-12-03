Faridabad News: दो गांवों में बने कूड़ा निस्तारण केंद्रों की होगी मरम्मत

अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और कचरा निस्तारण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गांवों में बने कूड़ा निस्तारण केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। नगर निगम दो विकास कार्यों पर लगभग 1.20 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके तहत वार्ड-1 में गांव झाड़सेंतली और रन्हेरा खेड़ा के कचरा निस्तारण केंद्रों की मरम्मत, रखरखाव और संचालन का काम होगा। इसके साथ वार्ड-37 के सेक्टर-10 ब्लॉक-आई की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाई जाएंगी।निगम गांव झाड़सेंतली और रन्हेरा खेड़ा के कूड़ा निस्तारण केंद्रों के सुधार और संचालन पर लगभग 92.13 लाख रुपये खर्च करेगा। वहीं सेक्टर-10 के ब्लॉक-आई की विभिन्न गलियों में 27.62 लाख रुपये से इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई जाएंगी। नई टाइलें लगाए जाने से पहले पुरानी और खराब हो चुकी टाइलों को हटाया जाएगा। जिससे लोगों को बेहतर व्यवस्था मिल सके। नगर निगम के एसई ओमवीर ने बताया कि शहरवासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए लगातार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।