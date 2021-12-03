फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Ward 19 will get an ample water supply.

Faridabad News: वार्ड-19 में मिलेगा भरपूर पानी, ट्यूबवेलों के रखरखाव पर खर्च होंगे 1.56 करोड़

Fri, 09 Oct 2026 12:59 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Ward 19 will get an ample water supply.
-- दो साल के लिए निजी एजेंसी संभालेगी संचालन, एसजीएम नगर समेत पांच इलाकों के लोगों को मिलेगा फायदा
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। नगर निगम वार्ड-19 में पेयजल आपूर्ति को सुचारु रखने के लिए निजी एजेंसी को ट्यूबवेलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी देगा। इस योजना पर नगर निगम 1.56 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी कर रहा है। चयनित एजेंसी करीब दो साल तक यह काम करेगी।



इस कदम से खराब ट्यूबवेलों को जल्द ठीक कराने और पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से बचाने में मदद मिलेगी। वार्ड-19 के एसजीएम नगर ब्लॉक, नेहरू कॉलोनी, नवादा कॉलोनी, बड़खल एन्क्लेव और सैनिक कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति ट्यूबवेलों पर निर्भर है। गर्मी के दौरान इन इलाकों में पानी की मांग बढ़ जाती है। ट्यूबवेल खराब होने या लंबे समय तक बंद रहने से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था से मरम्मत में होने वाली देरी कम होगी। नियमित निगरानी से ट्यूबवेल चालू हालत में रहेंगे।
विज्ञापन






स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी में ट्यूबवेल खराब होने से पानी की किल्लत बढ़ जाती है। कई बार आपूर्ति प्रभावित होने पर टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन



वर्जन-


टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे लोगों को पानी की किल्लत से राहत मिलेगी।
- नितिन कादयान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम फरीदाबाद


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed