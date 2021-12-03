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Faridabad News: वार्ड-16 और एसजीएम नगर की गलियां कंक्रीट से होंगी पक्की

Mon, 14 Sep 2026 01:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:13 AM IST
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Ward-16 and SGM city streets to be paved with concrete
नगर निगम प्रशासन ने 98.50 लाख रुपये का बजट मंजूर किया
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। नगर निगम प्रशासन ने वार्ड-16 और एसजीएम नगर की विभिन्न गलियों में सड़क निर्माण के लिए करीब 98.50 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है। गलियों को कंक्रीट से पक्का करवाने के लिए कंपनियों की तलाश शुरू कर दी है। अगले माह से गलियों में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
निगम से मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम के वार्ड 16 में ईस्ट इंडिया और शिव इंडस्ट्रीज वाली गलियों में सड़क निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। कंक्रीट की सड़क बनने से इन गलियों में आवाजाही सुगम होने और लंबे समय से खराब सड़क की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही नगर निगम के वार्ड-16 में 40 लाख 29 हजार 328 रुपये की लागत से सड़क निर्माण कराया जाएगा। वहीं एसजीएम नगर की गली नंबर-5 में 27 लाख 90 हजार की कीमत से कंक्रीट की सड़क बनेगी।
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एसजीएम नगर के ए ब्लॉक की गली नंबर-5 में सड़क की हालत सुधारने के लिए नगर निगम ने 27 लाख 90 हजार 446 रुपये का टेंडर जारी कर दिया है। गली नंबर-5 में मकान नंबर 3201 से 3265 और 3215 से 3176 तक आरएमसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। एम-30 ग्रेड की आरएमसी सड़क बनने से क्षेत्र में सड़क की गुणवत्ता बेहतर होने और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। 19 सितंबर के आस-पास निगम प्रशासन कंपनी का चयन कर लेगा।
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