डीबीए फरीदाबाद चुनाव: विवेक बॉबी बने अध्यक्ष, 2,935 वकीलों ने डाले वोट; समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न

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जिला एवं सत्र न्यायालय सेक्टर-12 परिसर में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन (डीबीए) फरीदाबाद के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। छह बूथों पर सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक चले मतदान में 2,935 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद भारी पुलिस निगरानी में शुरू हुई मतगणना रात करीब 9:00 बजे पूरी हुई। परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जोरदार जश्न मनाया। विज्ञापन

अध्यक्ष पद पर विवेक उर्फ बॉबी ने 1006 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजेश बैंसला (842 वोट) को 164 मतों के अंतर से हराया। सचिव पद पर संजीव कुमार अत्री ने 596 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भीष्म नारायण मुद्गल 1117 वोट हासिल कर विजयी रहे, उन्होंने भीम सिंह (981 वोट) और कुलदीप सिंह चौहान (837 वोट) को पीछे छोड़ा। विज्ञापन

अध्यक्ष पद पर विवेक उर्फ बॉबी ने 1006 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजेश बैंसला (842 वोट) को 164 मतों के अंतर से हराया। सचिव पद पर संजीव कुमार अत्री ने 596 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भीष्म नारायण मुद्गल 1117 वोट हासिल कर विजयी रहे, उन्होंने भीम सिंह (981 वोट) और कुलदीप सिंह चौहान (837 वोट) को पीछे छोड़ा।

उपाध्यक्ष पद पर सुरेश शर्मा 860 वोट पाकर 170 मतों के अंतर से विजयी घोषित हुए। संयुक्त सचिव पद पर अरुण भारद्वाज ने छह बूथों पर दर्ज कुल 2937 मतों में से सर्वाधिक वोट हासिल कर पद अपने नाम किया। कोषाध्यक्ष पद पर अंकित नागर ने 887 मत हासिल कर 136 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अतिरिक्त सचिव पद पर के.पी खटाना 1368 वोट पाकर 577 मतों के भारी अंतर से जीते, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी विवेक भड़ाना को 791 और अनिल यादव को 776 मत मिले।