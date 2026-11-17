संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पन्हेड़ा स्थित जेसीएम इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा वैशाली ने राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह इसी माह के अंत में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगी।वैशाली ने अंडर-14 आयु वर्ग के 48 किलोग्राम भारवर्ग में हिस्सा लिया था। उन्होंने प्रतियोगिता में लगातार चार मुकाबले जीते। फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से उन्हें स्वर्ण पदक मिला। उनके इस प्रदर्शन से स्कूल में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधन ने वैशाली को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उनके कोच उदयवीर हुड्डा ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं। कोच ने उम्मीद जताई कि वैशाली राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी। वह जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। वैशाली का पूरा ध्यान अब लखनऊ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता पर है। वह वहां हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब उनका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना है।