फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Understanding lifestyle from the artifacts of Indus Valley Civilization

Faridabad News: सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों से जीवनशैली को समझा

Wed, 04 Nov 2026 11:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Understanding lifestyle from the artifacts of Indus Valley Civilization
जेसी बोस विवि के छात्रों ने राष्ट्रीय संग्रहालय का किया भ्रमण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आधुनिक दौर में डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए पुरानी कला और संस्कृति को समझना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विजुअल कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय का शैक्षिक भ्रमण कराया गया। यहां विद्यार्थियों ने भारतीय कला की पुरानी शैलियों और उनके पीछे छिपी रचनात्मकता को करीब से देखा।


भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, प्राचीन मूर्तियां, छोटी चित्रकलाएं, हस्तलिपियां, पुराने सिक्के और पारंपरिक वस्त्र देखे। इन कलाकृतियों के माध्यम से उन्हें अलग-अलग समय की जीवनशैली, कला और संस्कृति को समझने का मौका मिला। विद्यार्थियों ने जाना कि पुराने समय में लोग चित्रों, रंगों, आकृतियों और शिल्प के जरिये अपनी बात किस तरह प्रस्तुत करते थे। संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर अजय यादव और डॉ. गीता मिश्रा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed