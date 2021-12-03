Faridabad News: बारिश के बाद उमस ने बढ़ाई परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:12 AM IST
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अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शनिवार शाम हुई बारिश के बाद रविवार को खिली तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश के बाद वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से दिनभर उमस बनी रही। आर्द्रता 40 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत पहुंच गई। इसके कारण सामान्य तापमान के बावजूद लोगों को अधिक गर्मी महसूस हुई।
पिछले कुछ दिनों से दिन के समय हवा चलने के कारण वातावरण में आर्द्रता कम थी। यह 40 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही थी। हालांकि दोपहर के समय तेज धूप परेशान कर रही थी। शनिवार शाम करीब चार बजे तेज बारिश हुई, लेकिन कुछ देर बाद मौसम साफ हो गया और फिर धूप निकल आई। बारिश के बाद बढ़ी नमी का असर रविवार को साफ दिखाई दिया। रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
रविवार सुबह से ही हवा की गति कम रही और चटक धूप निकलने लगी। धूप के साथ ही लोगों को पसीना आने लगा। उमस के कारण बाजारों और सड़कों पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार होने के बावजूद सुबह के समय पार्कों में भी बच्चों और लोगों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव हो सकता है और बारिश होने की संभावना है। बारिश होने पर लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शनिवार शाम हुई बारिश के बाद रविवार को खिली तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। बारिश के बाद वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से दिनभर उमस बनी रही। आर्द्रता 40 प्रतिशत से बढ़कर 81 प्रतिशत पहुंच गई। इसके कारण सामान्य तापमान के बावजूद लोगों को अधिक गर्मी महसूस हुई।
पिछले कुछ दिनों से दिन के समय हवा चलने के कारण वातावरण में आर्द्रता कम थी। यह 40 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही थी। हालांकि दोपहर के समय तेज धूप परेशान कर रही थी। शनिवार शाम करीब चार बजे तेज बारिश हुई, लेकिन कुछ देर बाद मौसम साफ हो गया और फिर धूप निकल आई। बारिश के बाद बढ़ी नमी का असर रविवार को साफ दिखाई दिया। रविवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
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रविवार सुबह से ही हवा की गति कम रही और चटक धूप निकलने लगी। धूप के साथ ही लोगों को पसीना आने लगा। उमस के कारण बाजारों और सड़कों पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार होने के बावजूद सुबह के समय पार्कों में भी बच्चों और लोगों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कम दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दोपहर बाद मौसम में बदलाव हो सकता है और बारिश होने की संभावना है। बारिश होने पर लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
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