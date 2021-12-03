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Faridabad News: मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन फिर खराब

Wed, 11 Nov 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:37 AM IST
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Ultrasound machine at medical college breaks down again
बल्लभगढ़। गांव छांयसा स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलने की उम्मीद को एक बार फिर झटका लगा है। करीब नौ महीने तक बंद रहने के बाद 13 अक्तूबर को शुरू हुई अल्ट्रासाउंड सेवा कुछ ही समय बाद दोबारा ठप हो गई है। मशीन खराब होने के कारण मरीजों को जांच कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के निदेशक डॉ. देवेंद्र अटल ने बताया कि मशीन में आई खराबी को लेकर इंजीनियर को शिकायत दी गई है। मशीन को ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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