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Faridabad News: नौ महीने बाद छांयसा मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई अल्ट्रासाउंड सुविधा

Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
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Ultrasound facility launched at Chhainsa Medical College after nine months.
पीपीपी मोड के तहत शुरू की गई सेवा, अब मरीजों को जांच के लिए 28 किलोमीटर दूर जाने से मिलेगी राहत
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। बीके अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू होने के बाद छांयसा गांव स्थित श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भी अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू हो गई है। पीपीपी मोड के तहत रेडियोलॉजी विभाग को शुरू किया गया है। यहां नौ महीने से रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से अल्ट्रासाउंड की सुविधा बंद हो गई थी। अब दोबारा से रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर दी गई है।


मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. देवेंद्र अटल ने बताया कि यहां ओपीडी शुरू हुए चार साल से अधिक समय हो चुका है। शुरुआत में संसाधनों की कमी के कारण मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन अब खून की जांच, डिजिटल एक्स-रे, आईपीडी और इमरजेंसी जैसी सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में रोजाना करीब 300 से 350 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीपीपी मोड के तहत रेडियोलॉजी विभाग में अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू की गई है।
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