Faridabad News: दो वाहन चोर गिरफ्तार, बाइक बरामद

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फरीदाबाद। अपराध शाखा की अलग-अलग टीमों ने वाहन की चोरी के दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से बाइक बरामद की गई है। जांच के दौरान टीम ने फैसल निवासी गांव पैंमाखेड़ा, जिला नूंह को गिरफ्तार किया। वहीं सिकरोना की टीम ने थाना सेंट्रल में दर्ज वाहन चोरी के मामले में विशाल निवासी गांव खेड़ा मोहल्ला, फरीदाबाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद