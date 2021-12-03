Faridabad News: स्टोर से दो गैस सिलिंडर और बर्तन चोरी

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फरीदाबाद। सेक्टर-85 स्थित एक फ्लैट की पार्किंग में बने स्टोर से दो गैस सिलिंडर चोरी करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर रहने वाली नीरज यादव के स्टोर से तांबे-कांसे के बर्तन और नया तवा भी चोरी हुआ है। फ्लैट मालिक दिनेश अरोड़ा की शिकायत पर खेड़ीपुल थाना पुलिस ने 4 नवंबर को अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 331(4) और 305 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, चोरी का पता सुबह सामान गायब मिलने पर चला। संवाद