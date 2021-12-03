Faridabad News: एटीएम कार्ड चोरी कर पैसे निकालते दो पकड़े
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:44 AM IST
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फरीदाबाद। गांधी कॉलोनी से एटीएम कार्ड चोरी करने के बाद उसे बदलकर बांके बिहारी मंदिर के पास एटीएम से करीब 26 हजार रुपये निकाल रहे दो युवकों को मंगलवार दोपहर लोगों ने पकड़ लिया। कार्ड चोरी का शक होने पर पीड़ित ने दोनों का पीछा किया था।
एटीएम से रुपये निकालते समय उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए और दोनों को पकड़ लिया। लोगों ने आरोपियों की पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से 10 से अधिक एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संवाद
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एटीएम से रुपये निकालते समय उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए और दोनों को पकड़ लिया। लोगों ने आरोपियों की पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से 10 से अधिक एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। संवाद
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