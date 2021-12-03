Faridabad News: 21 किलो गांजे के साथ दो गिरफ्तार

विज्ञापन

फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच ने एक नवंबर को 21.320 किलोग्राम गांजे के साथ बिहार के दो युवकों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी करीब 1.5 लाख रुपये में गांजा फरीदाबाद में बेचने लाए थे। आरोपियों की पहचान मधुबनी के विशाल कुमार और अंकित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उन्हें तिलपत रोड पर पल्ला के पास से पकड़ा था। पल्ला थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत ने दोनों को छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। संवाद