'धर्म पूछा, पिटाई की, छीन लिए 12 हजार रुपये': ट्रक लेकर जा रहा था शहीद, टक्कर में चली गई थी छह गायों की जान

पांच-छह गायों की गई थी जान

एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल से मिली रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस ने वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पांच अगस्त की रात को ट्रक की टक्कर लगने से पांच-छह गायों की मौत हो गई थी। इससे देर रात भीड़ उग्र हो गई थी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से स्थिति को संभाला था।