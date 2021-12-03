Faridabad News: अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक

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फरीदाबाद। एनएचपीसी मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार देर रात दिल्ली से बल्लभगढ़ की ओर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक करीब 50 मीटर तक डिवाइडर पर चलता रहा। इस दौरान डिवाइडर व उस पर लगी रेलिंग टूट गई। रेलिंग का टूटा हिस्सा ट्रक के अंदर घुस गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक के अनियंत्रित होने के बाद वह डिवाइडर से टकराया और रेलिंग को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। संवाद