फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Treatment at the medical college will not be available without a referral slip.

Faridabad News: रेफर पर्ची के बिना मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलेगा उपचार

Mon, 07 Sep 2026 12:52 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Treatment at the medical college will not be available without a referral slip.
मरीज को पहले संबंधित ईएसआईसी डिस्पेंसरी में उपचार कराना होगा
विज्ञापन

हेमलता
फरीदाबाद। एनआईटी-3 स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार कराने पहुंचने वाले मरीजों के लिए अब पहले डिस्पेंसरी से रेफर पर्ची लाना अनिवार्य है। रेफर पर्ची के बिना आने वाले मरीजों को मेडिकल कॉलेज में उपचार नहीं मिलेगा। उधर, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस बदलाव से व्यवस्था बनाने में मदद मिली है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों को पहले अपनी संबंधित ईएसआईसी डिस्पेंसरी में जांच उपचार लेना होगा। उसके बावजूद अगर मरीज ठीक नहीं होता है, तो वह डिस्पेंसरी से रेफर की पर्ची लेकर मेडिकल कॉलेज में उपचार ले सकता है। यह निर्णय मेडिकल कॉलेज में दिन प्रतिदिन बढ़ती मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
विज्ञापन

ईएसआईसी अस्पताल में रोजाना दो हजार से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में मरीज सीधे मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पहुंच जाते हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ने के साथ व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इसे देखते हुए रेफरल व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

नियम के अनुसार सामान्य बीमारी या प्राथमिक उपचार के लिए मरीज को पहले अपनी संबंधित डिस्पेंसरी में जाना होगा। वहां चिकित्सक मरीज की जांच करने के बाद उपचार व दवा देगा। अगर मरीज दो से तीन दिन के अंदर ठीक नहीं होता है तो उसको आवश्यकता होने पर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जाएगा। इसके बाद मरीज रेफर पर्ची के साथ मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सक से उपचार करा सकेगा।


अस्पताल के डीन डॉ. कालिदास चव्हाण दत्तात्रेय का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई बार दवा और कार्ड बनवाने में परेशानी होती थी, लेकिन अब रेफर पर्ची की वजह से मरीजों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed