Faridabad News: शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
फरीदाबाद। सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई के क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) के तहत बुधवार को कौशल बोध विषय पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने कौशल आधारित शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रचनात्मकता, समस्या समाधान, निर्णय लेने, सहयोग और संचार कौशल विकसित करने पर जोर दिया। गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के तरीके बताए गए। प्रधानाचार्या ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण विद्यार्थियों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में सहायक हैं। संवाद
विज्ञापन