फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Training for primary school teachers on LLN, AI, and activity-based learning.

Faridabad News: प्राथमिक शिक्षकों को एलएलएन, एआई और गतिविधि आधारित पढ़ाई का प्रशिक्षण

Mon, 12 Oct 2026 10:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Training for primary school teachers on LLN, AI, and activity-based learning.
- फरीदाबाद खंड में छह दिवसीय कार्यक्रम शुरू, छह बैच में 360 शिक्षक लेंगे हिस्सा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षकों के लिए सोमवार से छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले चरण में फरीदाबाद खंड के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए छह बैच बनाए गए हैं। प्रत्येक बैच में 40 शिक्षक शामिल होंगे। इस तरह कुल 240 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योजना है।

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को पढ़ाई के नए तरीकों और तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है। इसमें एलएलएन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और गतिविधि आधारित पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य कक्षा में बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना और विषयों को सरल तरीके से समझाने में शिक्षकों की मदद करना है।
विज्ञापन


प्रशिक्षण में शिक्षकों को बताया जा रहा है कि कक्षा में बच्चों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाने से बच्चे विषयों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वहीं, एआई के इस्तेमाल से शिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी और रोचक बनाने के तरीकों की जानकारी भी दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


निपुण के जिला समन्वयक मनमोहन ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक सीखी गई विधियों का इस्तेमाल कक्षाओं में कर सकेंगे।
-------
सूरज कुमार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed