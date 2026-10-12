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Faridabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचला, मौत

Mon, 12 Oct 2026 10:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:43 PM IST
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Tractor-trolley runs over motorcyclist; dies.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बल्लभगढ़। मलेरना रोड पर रविवार देर शाम ईंटों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार आरिफ (आदर्श नगर निवासी) की मौत हो गई। आरोप है कि टक्कर के बाद चालक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकने के बजाय युवक के ऊपर चढ़ा दी। पुलिस ने आरोपी चालक रमन को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, आरिफ बाइक से मलेरना रोड से गुजर रहा था। तभी पीछे से ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। सड़क पर गिरने के बाद आरिफ ट्रॉली की चपेट में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया।
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आरिफ एक कंपनी में ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी, तीन साल का बेटा और छह साल की बेटी हैं। करीब तीन साल पहले उसके भाई की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
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सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। सोमवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी की पुष्टि की।
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