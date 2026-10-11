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Faridabad News: सड़क किनारे खेल रहे मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला

Sun, 11 Oct 2026 10:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:36 PM IST
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Tractor runs over innocent child playing by the roadside.
जन्मदिन से दो दिन पहले बुझ गया घर का इकलौता चिराग
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-86 स्थित बीपीटीपी डिस्टि्रक दो की निर्माणाधीन सोसाइटी के बाहर खेल रहे एक साल के मासूम काव्यांश की शनिवार शाम ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। 12 अक्तूबर को उसका पहला जन्मदिन था। मध्य प्रदेश से आकर मजदूरी करने वाले परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया।

मध्य प्रदेश जिला छतरपुर निवासी काव्यांश के पिता जितेंद्र ने बताया कि शनिवार शाम करीब पांच बजे बेटा कमरे के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था। वह कमरे के अंदर थे। इसी दौरान बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर पहुंचे तो काव्यांश ट्रैक्टर की चपेट में आ चुका था। पानी का टैंकर लेकर जा रहे ट्रैक्टर को पीछे किया जा रहा था। इसी दौरान उसका पहिया मासूम के सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में काव्यांश की मौके पर ही मौत हो गई।
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काव्यांश 12 अक्तूबर को एक साल का होने वाला था। माता-पिता के लिए यह उसका पहला जन्मदिन था, जिसे लेकर उन्होंने कई सपने संजोए थे। उन्हें क्या पता था कि जन्मदिन की खुशियां देखने से पहले ही उनका लाडला हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर खेड़ी पुल थाना टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। ट्रैक्टर चालक राजकुमार को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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