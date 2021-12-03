Faridabad News: गुरुग्राम-फरीदाबाद की तीन सड़कों पर लगेगा टोल

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बसों के लिए 170 रुपये और हल्के व्यावसायिक वाहनों व हल्के ट्रकों के लिए 140 रुपये शुल्क होगाअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम-फरीदाबाद क्षेत्र की तीन सड़कों के कुछ हिस्सों को टोल वाली सड़क घोषित किया है। लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) ने इसकी अधिसूचना जारी की। इन सड़कों पर वाहनों से 40 से 350 रुपये तक टोल लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार गुरुग्राम-फरीदाबाद और क्रशर जोन सड़क पर एक-एक टोल प्लाजा होगा। वहीं बल्लभगढ़-सोहना सड़क पर दो टोल प्लाजा बनाए गए हैं।कार, जीप, पिकअप वैन, तीन पहिया वाहन और स्टेशन वैगन से 40 रुपये प्रति यात्रा लिए जाएंगे। बसों के लिए 170 रुपये और हल्के व्यावसायिक वाहनों व हल्के ट्रकों के लिए 140 रुपये शुल्क होगा। 10 टायर तक के ट्रक से 300 रुपये लिए जाएंगे। 10 से अधिक टायर वाले बहु-धुरी वाहनों और क्रेन, बुलडोजर, मिट्टी हटाने वाली मशीन व सड़क रोलर जैसे भारी वाहनों से 350 रुपये टोल लिया जाएगा। खनन और निर्माण सामग्री ले जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली से 80 रुपये लिए जाएंगे। वहीं, एक बार टोल देने के बाद उसी टोल सड़क पर दोबारा टोल नहीं देना होगा। लेकिन सड़क से बाहर निकलकर दोबारा प्रवेश करने पर फिर शुल्क देना होगा। एक दिन में एक से अधिक बार गुजरने पर डेढ़ गुना शुल्क देकर पास लिया जा सकेगा। व्यावसायिक वाहनों को उसी दिन वापसी यात्रा की सुविधा मिलेगी। महीने का पास व्यावसायिक वाहनों के लिए एक यात्रा के शुल्क का 30 गुना और अन्य वाहनों के लिए 20 गुना होगा।इन्हें टोल से छूटदोपहिया वाहन, कृषि उपज ले जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली, सेना के वाहन, एंबुलेंस, शव वाहन, पुलिस और दमकल वाहन टोल से मुक्त रहेंगे। टोल के आसपास चलने वाले गैर-व्यावसायिक स्थानीय वाहन और केंद्र व राज्य सरकार के गैर-व्यावसायिक वाहनों को भी छूट दी गई है।