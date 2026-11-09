Faridabad News: पेयजल किल्लत से निपटने के लिए तीन टयूबवेल लगेंगे

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फरीदाबाद। वार्ड नंबर-45 में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन तीन नए मिनी ट्यूबवेल लगाएगा। इसके लिए नगर निगम ने 10.27 लाख रुपये से अधिक का बजट मंजूर किया गया है। ट्यूबवेल लगने से छज्जूराम रोड, सुभाष कॉलोनी और हरि विहार के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह कार्य कराया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने टयूबवेल लगाने के लिए कंपनी का चयन करने के मकसद से टेंडर जारी कर दिया है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद ने बताया कि इस प्रस्तावित कार्य से वार्ड के तीन अलग-अलग इलाकों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने की योजना है। ब्यूरो