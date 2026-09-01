Faridabad News: मकान का ताला तोड़कर चोरी

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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शंकूनाथ नायक ने बताया कि वह रेलवे गार्ड कॉलोनी लक्कड़पुर में किराये पर रहता है। उसकी पत्नी और बच्चे पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के गांव घुटिया गए हुए हैं। मंगलवार सुबह मकान मालिक कोमेन्द्र प्रसाद ने फोन कर बताया कि उसके मकान में चोरी हो गई है। शंकूनाथ घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर का पिछला दरवाजा भी खुला मिला। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद

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फरीदाबाद। दयालबाग चौकी क्षेत्र की रेलवे गार्ड कॉलोनी लक्कड़पुर में चोर मकान का ताला तोड़कर सोने के जेवर और 27 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। वारदात के समय किरायेदार अपनी बहन के घर दिल्ली गया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे पश्चिम बंगाल स्थित अपने गांव गए हुए हैं।