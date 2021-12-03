विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर की सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने प्रतापगढ़ स्थित मास्टर पंपिंग स्टेशन (एमपीएस) से जुड़ी मास्टर सीवर लाइन के पुनर्वास की योजना तैयार की है। इस परियोजना पर करीब 9.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत संजय कॉलोनी की 33 फीट रोड पर स्थित सीवर लाइन की सफाई, गाद निकालने और क्षतिग्रस्त हिस्सों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा।परियोजना में पुरानी सीवर लाइन को बदलने के बजाय आधुनिक मशीन वाउंड स्पाइरल लाइनिंग (एमडब्ल्यूएसएल) तकनीक से उसका पुनर्वास किया जाएगा। इस तकनीक में मौजूदा सीवर लाइन के भीतर विशेष स्पाइरल लाइनर लगाया जाता है। इससे बिना पूरी पाइपलाइन की खुदाई किए उसकी अंदरूनी सतह को मजबूती दी जा सकती है। साथ ही लाइन की संरचनात्मक क्षमता और संचालन व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा।काम शुरू करने से पहले सीवर लाइन की सफाई कर उसमें जमा गाद और अन्य अवरोध हटाए जाएंगे। इसके बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्वास किया जाएगा। इससे लाइन में पानी का प्रवाह सुचारु बनाने और पुरानी पाइपलाइन की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना पूरी होने के बाद संबंधित क्षेत्र की सीवर निकासी व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। इससे सीवर लाइन की उम्र बढ़ाने के साथ भविष्य में बार-बार मरम्मत की जरूरत भी कम हो सकती है।प्रतापगढ़ में मास्टर सीवर लाइन के पुनर्वास के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा।- ओमदत्त, कार्यकारी अभियंता, एफएमडीए