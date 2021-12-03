Faridabad News: टोल प्लाजा के लिए नई एजेंसी की तलाश से लोगों की उम्मीदों पर फिरा पानी

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सेक्टर-7 निवासी कविता ने बताया कि गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर रोजाना एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं। ऐसे में टोल वसूली का सीधा असर हजारों वाहन चालकों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मार्ग को टोल मुक्त करना चाहिए था, लेकिन अब नई एजेंसी को टोल वसूली की जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है। इससे लोगों में नाराजगी है। ब्यूरो

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फरीदाबाद। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर नई टोल एजेंसी को टोल वसूलने की जिम्मेदारी देने की मंजूरी देने से शहर के लोगों को झटका लगा है। टोल प्लाजा की अवधि 12 जुलाई को पूरी हो चुकी है, जिसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब इस मार्ग को टोल मुक्त कर दिया जाएगा। इसके उलट लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने टोल वसूली के लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिया है। ऐसे में इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों पर फिर टोल का बोझ पड़ने की स्थिति बन गई है। टोल प्लाजा को लेकर आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजय बहल ने कहा कि टोल की अवधि समाप्त होने के बाद सड़क को टोल मुक्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले टोल हटाने की घोषणा की गई थी तो अब दोबारा टोल वसूली की तैयारी क्यों की जा रही है।