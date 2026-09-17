Faridabad News: द रॉयल स्ट्राइकर्स ने सुपर किंग्स को तीन विकेट से दी मात

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फरीदाबाद। सेक्टर-78 स्थित क्रिकेट मैदान पर बृहस्पतिवार को द रॉयल स्ट्राइकर्स ने द सुपर किंग्स को तीन विकेट से हराया। 10 ओवर के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी द सुपर किंग्स की टीम ने तीन विकेट पर 91 रन बनाए। टीम की ओर से युवराज ने 31 रन बनाए। रॉयल स्ट्राइकर्स की ओर से रुद्र और ईशान ने एक-एक विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल स्ट्राइकर्स ने 9.3 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 94 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से रुद्र ने 41 रन की पारी खेली। सुपर किंग्स के लिए विहान और आर्यन ने एक-एक विकेट लिया। रुद्र को शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

संवाद न्यूज एजेंसी