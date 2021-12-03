फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The face of 4,500 acres of land across 19 villages is set to change.

Faridabad News: 19 गांवों की 4500 एकड़ जमीन की बदलेगी तस्वीर

Sun, 06 Sep 2026 12:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
The face of 4,500 acres of land across 19 villages is set to change.
विज्ञापन


विकास योजनाओं का प्रस्ताव हुआ तैयार

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। जिले के 19 राजस्व गांवों की करीब 4,500 एकड़ जमीन आने वाले समय में शहर के सुनियोजित विस्तार का आधार बनेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 के तहत इस जमीन को विकास योजना में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। योजना लागू होने के बाद इन क्षेत्रों में आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक गतिविधियों के लिए जमीन विकसित की जाएगी।

प्रस्तावित क्षेत्र में खेड़ी कलां, नचौली, ताजूपुर, ढकौला, शाहबाद, बदरपुर सैद, शाहूपुरा, सहूपुरा, सोतई, सुनपेड़, मलेरना, जाजरू, भैंसरावली, फत्तूपूरा, भुआपुर, भुहापुर जसाना, फरीदपुर, सदपुरा और तिगांव शामिल हैं। योजना के तहत सेक्टर 94ए, 96, 99, 101, 102, 103, 140, 141 और 142 को आवासीय उपयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है। वहीं सेक्टर 100 में वाणिज्यिक और सेक्टर 96ए व 97ए में सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग की योजना है।
विज्ञापन


योजना में शामिल होने के इच्छुक जमीन मालिक और भूमि एकत्रीकरणकर्ता अपनी जमीन का प्रस्ताव ऑनलाइन लैंड पूलिंग पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर 2026 अंतिम तिथि तय की गई है। निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें