Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   The driver, along with his brothers, had a truck worth Rs 55 lakh dismantled.

Faridabad News: ड्राइवर ने भाइयों संग 55 लाख रुपये का ट्रक कटवाया

Sat, 07 Nov 2026 11:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
The driver, along with his brothers, had a truck worth Rs 55 lakh dismantled.
फरीदाबाद। धौज क्षेत्र में एक ड्राइवर पर अपने दो भाइयों के साथ मिलकर पार्टनर का 55 लाख रुपये का ट्रक चोरी कर कटवाने का आरोप है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

टिकरी खेड़ा निवासी शाहरुख ने पुलिस को शिकायत दी है। उसका इरशाद के साथ ट्रक का कारोबार है। इरशाद ने अरशद को ड्राइवर रखा था। 27 अक्तूबर को अरशद ट्रक लेकर माल भरने गया था। शाम को वह बिना ट्रक के मिला और गुमराह करता रहा। बाद में अरशद ने अपने भाई माजिद और साजिद के साथ मिलकर ट्रक कटवाने की बात स्वीकार की। शाहरुख ने दो नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अरशद, माजिद और साजिद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed