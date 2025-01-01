Faridabad News: बारिश से तापमान में गिरावट, जलभराव से लोग हुए परेशान

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अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। फरीदाबाद में सोमवार सुबह हुई झमाझम बारिश से जहां एक ओर तापमान में गिरावट आई और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। वहीं दूसरी ओर आमजनों और शहरवासियों की परेशानी बढ़ गई। शहर की सड़कों पर पानी भर गया और कई इलाकों में दुकानों और घरों में नाले का गंदा पानी भर गया। जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।बारिश थमने के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव से हो गया। एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सेक्टर-15, 16, 28, तिगांव रोड, जवाहर कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास, डबुआ मंडी, डबुआ कालोनी, बाटा चौक मेट्रो स्टेशन, नीलम चौक अजरौंदा मेट्रो स्टेशन, हाईवे की सर्विस रोड समेत सहित दर्जनों कॉलोनियों और इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। नालियां चोक होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा और आमजनों व राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। सेक्टर-सात में बंद हो चुके सत्यापैलेस सिनेमा के पास एक स्कूल बस भी गडढे में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद बस को निकाला जा सका। वहीं सेक्टर-20बी सीएनजी पेट्राेल पंप के पास जलभराव से जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई।कूड़े के ढेर, गंदगी और बदबू से लोग हुए परेशानबारिश के बाद नगर निगम की सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। कॉलोनियों में जगह-जगह कूड़े के ढेर, कीचड़ और जलभराव के बाद उठने वाली बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल बारिश से पहले नाला सफाई के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में नाले कचरे से भरे पड़े हैं। पानी निकासी न होने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।लोगों ने नगर निगम से लगाई सफाई की गुहारस्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से जल्द से जल्द जल निकासी और सफाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द पानी नहीं निकाला गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। वहीं, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि जलभराव वाले क्षेत्रों में पंप सेट लगाकर पानी निकाला जा रहा है और जेसीबी से नालों की सफाई कराई जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया है कि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य कर ली जाएगी।बारिश से गिरा न्यूनतम तापमानबारिश के बाद शहर के तापमान में बदलाव देखने को मिला। रविवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री दर्ज किया गया था। सोमवार को न्यूनतम तापमान चार डिग्री गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि, अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। वहीं बारिश के बाद प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली है और शहर का प्रदूषण स्तर कम हुआ है।