फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Teachers were guided through the practice of various yoga techniques.

Faridabad News: शिक्षकों को विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया

Sun, 25 Oct 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Teachers were guided through the practice of various yoga techniques.
फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में चल रहे 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण सत्र के चौथे दिन शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। शिक्षा विभाग, हरियाणा योग आयोग और पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के पीटीआई, डीपीई और पीजीटी शिक्षक भाग ले रहे हैं।
विज्ञापन


प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को सूक्ष्म व्यायाम, शुद्धि क्रियाएं, उड्डियान बंध और सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया। इसके अलावा भ्रामरी, अनुलोम-विलोम, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम की जानकारी दी गई। सैद्धांतिक सत्र में मास्टर ट्रेनरों ने शिक्षकों को शुद्धि क्रियाओं, आसनों, पतंजलि योग दर्शन, राजयोग और भक्तियोग के बारे में बताया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को योग का व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान देना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षक अपने-अपने स्कूलों में विद्यार्थियों को योग सिखाएंगे और नियमित अभ्यास कराएंगे। इससे बच्चों को योग के विभिन्न आसनों और प्राणायाम की जानकारी मिल सकेगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed