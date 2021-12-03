Faridabad News: ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल एक्स-रे वैन से होगी टीबी की जांच

फरीदाबाद। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से ह्यूमन पीपल टू पीपल इंडिया की ओर से फरीदाबाद में स्वास्थ्य हरियाणा परियोजना की शुरुआत की गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के समन्वय से संचालित की जाएगी। इसके तहत मोबाइल एक्स-रे वैन से जिले के गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी की जांच, शीघ्र पहचान, निदान और उपचार के लिए मरीजों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।परियोजना के तहत ह्यूमन पीपल टू पीपल इंडिया की टीम ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में एक्स-रे मशीन से लैस मोबाइल एक्स-रे वैन के माध्यम से मौके पर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। एक्स-रे जांच के आधार पर टीबी के संभावित मरीजों की पहचान की जाएगी। संदिग्ध मरीजों के आगे की जांच के लिए थूक के नमूने भी एकत्र किए जाएंगे। टीम की ओर से मरीजों को जांच और निदान की प्रक्रिया के दौरान परामर्श एवं आवश्यक सहायता दी जाएगी।