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फरीदाबाद। पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के तहत 19 नवंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बल्लभगढ़ और मेट्रो थाना परिसर में विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग सेल और अमर उजाला के संयुक्त आयोजन में पुलिसकर्मियों ने नशे से दूर रहने, साइबर ठगी से बचने और यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी। छात्राओं को डायल-112 और दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बताया। अनजान लिंक पर क्लिक न करने और ओटीपी साझा नहीं करने की सलाह दी। साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। संवाद