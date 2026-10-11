Faridabad News: पीजी से छात्रा का लैपटॉप चोरी, प्राथमिकी दर्ज

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शिकायत के आधार पर सेक्टर-8 थाना पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-11 निवासी दीप्ति शर्मा ने बताया कि वह अपने मकान में लड़कियों का पीजी चलाती हैं। उनके पीजी के कमरा नंबर 205 में मूलरूप से हांसी निवासी कीर्तिका रहती है। वह फरीदाबाद स्थित वाईएमसीए कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा है। कॉलेज की छुट्टियां होने के कारण कीर्तिका एक अक्तूबर को अपने घर चली गई थी। पांच अक्तूबर को जब वह घर से वापस पीजी लौटी तो उसका लैपटॉप नहीं मिला। संवाद

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फरीदाबाद। सेक्टर-11 स्थित पीजी से बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा का लैपटॉप चोरी होने का मामला सामने आया है। पीजी संचालिका ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो एक अज्ञात महिला लैपटॉप चोरी कर ले जाती दिखाई दी।