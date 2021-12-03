Faridabad News: डीएवी में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में बुधवार को दो दिवसीय डीएवी राज्य स्तरीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों और क्लस्टरों के डीएवी विद्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।प्रतियोगिता का पहला मुकाबला डीएवी पब्लिक स्कूल, बल्लभगढ़ और ओएसडीएवी स्कूल, कैथल की टीमों के बीच हुआ।इनमें कई खिलाड़ियों ने दम दिखाया। दो दिवसीय प्रतियोगिता के नतीजे बृहस्पतिवार को घोषित किए जाएंगे। विद्यालय की प्राचार्या नमिता शर्मा ने प्रतिभागी खिलाड़ियों और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, नूंह के प्राचार्य एवं पर्यवेक्षक बलवंत सिंह विश्नोई का स्वागत किया।