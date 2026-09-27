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Faridabad News: 52 किमी साइकिल चलाकर दिया नशामुक्ति का संदेश

Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
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Spread the message of de-addiction by cycling 52 km.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जागरूकता एवं पुनर्वास प्रभारी डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने फरीदाबाद से पलवल तक साइकिल यात्रा कर नशामुक्ति, यातायात नियमों और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने करीब 52 किलोमीटर की यात्रा पूरी की । रास्ते में राहगीरों और वाहन चालकों से संवाद कर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों को रोककर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। डॉ. वर्मा ने कहा कि साइकिल उनके लिए व्यायाम, ड्यूटी, पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता का माध्यम है। उन्होंने लोगों को पूरी नींद लेने, क्रोध पर नियंत्रण रखने और नशे से दूर रहने की सलाह दी। नशे की बिक्री या तस्करी की सूचना मानस हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील की।
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