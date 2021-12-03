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Faridabad News: तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार कारपेंटर को कुचला

Mon, 14 Sep 2026 12:59 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:59 AM IST
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Speeding vehicle runs over carpenter on a bike.
उपचार के दौरान तोड़ा दम, एनएचपीसी चौक के पास हुआ हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। एनएचपीसी चौक के पास बाईपास रोड पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार कारपेंटर को कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान बीके अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान सुभाष नगर निवासी राजकुमार शर्मा के रूप में हुई है।

मूलरूप से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के बनकंटा गांव निवासी श्यामरथी शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके तीन बच्चों में राजकुमार अकेला बेटा था। राजकुमार कारपेंटर का काम करता था। शुक्रवार 11 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे वह बाइक पर सवार होकर ग्रीनफील्ड फरीदाबाद में काम देखने के लिए निकला था। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई। रात करीब 11:30 बजे श्यामरथी ने राजकुमार के मोबाइल पर फोन किया। फोन किसी एम्बुलेंस चालक ने उठाया और बताया कि एनएचपीसी चौक के पास राजकुमार का एक्सीडेंट हो गया है और वह उसे बीके अस्पताल ले जा रहा है। सूचना मिलते ही परिजन बीके अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया।
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राजकुमार परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। उनके कंधों पर न केवल अपने आठ साल के बेटे और दस साल की बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी थी, बल्कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता का भी एकमात्र सहारा थे। राजकुमार की मौत की खबर मिलते ही पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके। सराय ख्वाजा थाना ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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