Faridabad News: स्पार्टन वॉरियर्स ने एनएमसीए क्लब को हराया

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फरीदाबाद। सेक्टर-15 स्थित दशहरा क्रिकेट मैदान पर रविवार को खेले गए मुकाबले में स्पार्टन वॉरियर्स ने एनएमसीए क्लब को 28 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्पार्टन वॉरियर्स ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 189 रन बनाए। आर्यन ने 48, निखिल ने 36 और मयंक ने 29 रन का योगदान दिया। एनएमसीए की ओर से रोहित और जतिन ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एनएमसीए क्लब की टीम 19 ओवर में 161 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान ध्रुव ने 47 और कार्तिक ने 31 रन बनाए। स्पार्टन वॉरियर्स के राहुल ने तीन विकेट लिए, जबकि सुमित, हर्ष और यश ने दो-दो विकेट हासिल किए। शानदार प्रदर्शन के लिए निखिल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद