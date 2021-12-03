Faridabad News: बेटे और बहू ने बुजुर्ग को पीटा

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घटना 28 अगस्त की शाम करीब छह बजे हुई थी। पुलिस ने गंभीर चोट की चिकित्सकीय राय मिलने के बाद तीन सितंबर को आरोपी सुशील और उसकी पत्नी रूबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। भूड़ मोहल्ला निवासी राजपाल ने पुलिस को बताया था कि 28 अगस्त को उनके छोटे बेटे सुरेंद्र और बहू रितु के बीच कहासुनी हो रही थी। वह दोनों को समझा रहे थे। आरोप है कि सुशील ने गाली-गलौज करते हुए लकड़ी के डंडे से उनके बाएं हाथ की उंगलियों और कमर पर वार किया। इसके बाद नाक, कनपटी और सिर पर मुक्के मारे थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि तीन सितंबर को चिकित्सक ने उन्हें बयान देने के लिए स्वस्थ बताया और चोट को गंभीर प्रकृति का बताया। इसके बाद सूरजकुंड थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद

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फरीदाबाद। अनंगपुर गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने पहुंचे बुजुर्ग की उसके बड़े बेटे और बहू ने पिटाई कर दी थी। आरोप है कि बेटे ने डंडे से हाथ और कमर पर वार करने के बाद बुजुर्ग के सिर, नाक और कनपटी पर मुक्के मारे थे।