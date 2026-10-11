फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Smuggler arrested, 22 cartons of liquor seized.

Faridabad News: तस्कर गिरफ्तार, 22 पेटी शराब बरामद

Sun, 11 Oct 2026 10:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
Smuggler arrested, 22 cartons of liquor seized.
फरीदाबाद। नवीन नगर चौकी पुलिस ने एमसीडी टोल (ओम एन्क्लेव के पास) से दिल्ली में अवैध शराब बेचने ले जा रहे तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिहार के दरभंगा जिले के गांव बघाट निवासी राकेश के रूप में हुई है, जो फिलहाल इस्माइलपुर की दीपावली कॉलोनी में रहता था।
विज्ञापन

पुलिस ने उसके कब्जे से देशी शराब की 20 पेटी, अंग्रेजी शराब की दो पेटी और वारदात में प्रयुक्त लाल रंग की स्कूटी बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक स्कूटी पर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जाने वाला है। टोल के पास जब पुलिस टीम ने संदिग्ध स्कूटी को रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की, जिसे दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान स्कूटी से देशी शराब की दो पेटी मिलीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed