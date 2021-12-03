Faridabad News: टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान बने एसके भारद्वाज
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:25 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला टैक्स बार एसोसिएशन फरीदाबाद के वर्ष 2026-27 के कार्यकारिणी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के तहत छह पदों के लिए मतदान कराया गया। इसमें एसके भारद्वाज ने भारी मतों से प्रधान पद पर जीत दर्ज की। चेतन भारद्वाज को वरिष्ठ उप प्रधान, एडवोकेट राजेश गुप्ता को उप प्रधान, सतेंद्र यादव को सचिव, सत्यवान नरवाल को कोषाध्यक्ष और विनीत त्यागी को संयुक्त सचिव चुना गया। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार महिला सदस्यों को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया। एडवोकेट मीनू कुमारी को उप प्रधान फीमेल चुना गया। इसके अलावा निखिल चौधरी, सोनिया सैनी और दीपांशु को निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।
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फरीदाबाद। जिला टैक्स बार एसोसिएशन फरीदाबाद के वर्ष 2026-27 के कार्यकारिणी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के तहत छह पदों के लिए मतदान कराया गया। इसमें एसके भारद्वाज ने भारी मतों से प्रधान पद पर जीत दर्ज की। चेतन भारद्वाज को वरिष्ठ उप प्रधान, एडवोकेट राजेश गुप्ता को उप प्रधान, सतेंद्र यादव को सचिव, सत्यवान नरवाल को कोषाध्यक्ष और विनीत त्यागी को संयुक्त सचिव चुना गया। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार महिला सदस्यों को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया। एडवोकेट मीनू कुमारी को उप प्रधान फीमेल चुना गया। इसके अलावा निखिल चौधरी, सोनिया सैनी और दीपांशु को निर्विरोध कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।