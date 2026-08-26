Faridabad News: एसआईसीए ने पायनियर को 10 रन से हराया

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संवाद न्यूज एजेंसी



फरीदाबाद। बाबा सूरदास क्रिकेट मैदान पर बुधवार को एसआईसीए ने पायनियर को 10 विकेट से हराया। 30 ओवर के मुकाबले में एसआईसीए ने तीन विकेट पर 293 रन का स्कोर खड़ा किया। उमर ने 94 गेंदों पर 177 और हर्ष ने 51 रन की पारी खेली। पायनियर के निलांजन ने दो विकेट लिए। जवाबी पारी में पायनियर की टीम आठ विकेट पर 283 रन ही बना सकी। स्पंदन ने 80, अग्नीब ने 71 और धीरेंद्र ने 55 रन बनाए। एसआईसीए की ओर से आशुतोष शाह ने तीन विकेट झटके। उमर के शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

शतकीय पारी खेलने वाले उमर बने मैन ऑफ द मैच