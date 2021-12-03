Faridabad News: सीवेज के पानी को सिंचाई लायक बनाया जाएगा

विज्ञापन



शहर में सीवेज के पानी को साफ कर दोबारा उपयोग में लाने की तैयारी शुरू की है। एफएमडीए ने 45, 80 और 100 एमएलडी क्षमता वाले तीन मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट (टीटीपी) की प्रक्रिया शुरू की है। इससे उपचारित पानी की गुणवत्ता बेहतर होने और इसे बागवानी, निर्माण व अन्य गैर-पेयजल जरूरतों में इस्तेमाल किया जाएगा। एफएमडीए ने टीटीपी निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना में 11 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) रखा गया है। इसके तहत कुल परियोजना लागत का 49 प्रतिशत हिस्सा संचालन और रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। इससे लंबे समय तक प्लांट की निगरानी और रखरखाव की व्यवस्था बनी रहने की उम्मीद है। ब्यूरो