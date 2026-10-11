Faridabad News: मुठभेड़ के बाद पारदी गिरोह के सात आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। घरों में डकैती, लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले मध्य प्रदेश के अंतरराज्यीय पारदी गिरोह के सात आरोपियों को अपराध शाखा सेक्टर-16 की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी सतबीर और प्रताप के पैर में गोली लगी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देसी पिस्तौल, कारतूस, दाव, सरिये, गुलेल और कंचे बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में गिरोह के फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में चोरी की वारदात में शामिल होने की जानकारी सामने आई है।एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि 10-11 अक्तूबर की रात गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। थाना सदर बल्लभगढ़ क्षेत्र में गांव सोतई के पास आगरा नहर की पटरी पर गिरोह की मौजूदगी का पता चला था। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को रुकने की चेतावनी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने भागने का प्रयास किया और इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में सतबीर और प्रताप घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में सतबीर और सुखलाल निवासी रूसिया टपरा, विदिशा तथा प्रताप, बेताल, धनसिंह, देवधर और हरबीर निवासी कनेरा, गुना (मध्य प्रदेश) शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्य मध्य प्रदेश से फरीदाबाद और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में आकर कई दिनों तक मकानों की रेकी करते थे। वे खास तौर पर ऐसे घरों को निशाना बनाते थे, जहां लोगों की आवाजाही कम होती थी या जो लंबे समय से बंद पड़े थे।ऐसे पता लगाते घर खाली है या नहींगुलेल से पहले गेट या खिड़की पर कंचे मारते...देखते आवाज पर कोई बाहर आता है या नहींआरोपी गुलेल से मकान के गेट या खिड़की पर कंचे मारते और खुद छिपकर देखते थे कि आवाज सुनकर कोई बाहर निकलता है या नहीं। यदि कोई बाहर नहीं आता तो वे मकान में लोगों के मौजूद नहीं होने की आशंका के आधार पर उसे निशाना बनाते थे। इसके बाद घर में घुसकर डकैती, लूट या चोरी की वारदात को अंजाम देकर मध्य प्रदेश लौट जाते थे।पुलिस के दावे...सेक्टर-17 की एक चोरी में भी सतबीर की भूमिकापुलिस ने आरोपियों से एक देसी पिस्तौल, दो कारतूस, दो दाव, दरवाजे तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले दो सरिये, दो गुलेल और 17 कंचे बरामद किए हैं। पुलिस इन औजारों के इस्तेमाल से जुड़ी अन्य वारदात की भी जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि सतबीर 19-20 सितंबर की रात सेक्टर-17 स्थित एक मकान में हुई चोरी में भी शामिल था। यह भी कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान मध्य प्रदेश के गुना जिले में हाल ही में हुई करोड़ों रुपये की चोरी से भी गिरोह के संबंध की जानकारी मिली है। हालांकि, इन मामलों में आरोपियों की भूमिका की पुष्टि की जा रही है।प्रताप पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित थाएसीपी क्राइम के मुताबिक, प्रताप पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और उसके खिलाफ आठ प्राथमिकी दर्ज हैं। बेताल के खिलाफ दो और धनसिंह के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस अन्य आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के साथ गिरोह के नेटवर्क, अन्य वारदात और चोरी के सामान की बरामदगी के संबंध में पूछताछ कर रही है।