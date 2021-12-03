एक महीने चलेगा सेवा संकल्प अभियान : विपुल गोयल

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फरीदाबाद। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। एक माह तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान में प्रदेश सरकार और भाजपा आमजन के साथ समन्वय कर सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेशभर में सेवा, जनकल्याण और जरूरतमंद लोगों की सहायता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद कार्यालय ‘अटल कमल’ पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल, जिला महामंत्री चौधरी प्रवीण गर्ग, जिला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता, जिला मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र जैन, पार्षद गण और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन ठाकुर आदि मौजूद थे।

अमर उजाला ब्यूरो