आज से बदलेगा स्कूलों का समय, सुबह 9:30 बजे शुरू होंगी कक्षाएं

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ठंड के मौसम को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। यह नया शेड्यूल सोमवार से लागू होगा। अब एकल शिफ्ट में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी। विद्यार्थियों को अब पहले की तुलना में देर से स्कूल पहुंचना होगा।नए शेड्यूल के अनुसार, एकल शिफ्ट वाले स्कूलों में सुबह 9:30 से 9:50 बजे तक प्रार्थना सभा होगी। इसके बाद 9:50 बजे से पढ़ाई शुरू होगी। प्रत्येक पीरियड 40 मिनट का होगा। पांच पीरियड के बाद दोपहर 1:10 से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। इसके बाद तीन और पीरियड लगेंगे। स्कूलों में अंतिम पीरियड दोपहर 2:50 से 3:30 बजे तक चलेगा। डबल शिफ्ट में संचालित होने वाले स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। पहली शिफ्ट सुबह 7:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:40 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी। इस समय बदलाव का असर विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकों और स्कूल बसों के संचालन पर भी पड़ेगा। नए समय का उद्देश्य सर्दियों के दौरान विद्यार्थियों को सुबह की अधिक ठंड से राहत देना है। कुछ शिक्षकों का कहना है कि अगर आगामी दिनों में ठंड और बढ़ती है, तो शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के खुलने का समय 10 बजे तक भी किया जा सकता है।