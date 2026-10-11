Faridabad News: सैफायर ब्लास्टर्स ने अकाल वॉरियर्स को हराया

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टीम की ओर से मनीष चौधरी ने 91 रन बनाए। अजय फागना ने 16 और टोनू ने 14 रन का योगदान दिया। सैफायर ब्लास्टर्स की ओर से संजय ने तीन विकेट लिए। सौरभ सिंह ने तीन विकेट और ललित भाटी ने दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सैफायर ब्लास्टर्स की टीम ने 16.1 ओवर में पांच विकेट खोकर 199 रन बनाते हुए जीत दर्ज की। ललित भाटी ने 84 रन बनाए। विनेश ने 21 और मन्नू ने 21 रन बनाए। अकाल वॉरियर्स की ओर से मनीष चौधरी ने दो विकेट और जस्सी और हरजोत ने एक-एक विकेट हासिल किया। 84 रन और दो विकेट लेने वाले ललित भाटी को मौन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद

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फरीदाबाद। महादेव देसाई क्रिकेट अकादमी में एचपीएल-9 बाय आदित्य टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में सैफायर ब्लास्टर्स ने अकाल वॉरियर्स को पांच विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अकाल वॉरियर्स की टीम 18.4 ओवर में 196 रन पर ऑलआउट हो गई।