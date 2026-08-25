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Faridabad News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, काले बिल्ले लगाकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

Tue, 25 Aug 2026 04:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:36 PM IST
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Sanitation workers' strike continues; employees staged a protest wearing black badges.
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, काले बिल्ले लगाकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
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पलवल। नगर परिषद पलवल के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 21वें दिन भी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। लगातार चल रही हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है।


शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर जमा हो गए हैं। बदलते मौसम और बारिश के कारण इन कूड़े के ढेरों से गंदा पानी निकल रहा है। पानी में गंदगी जमा होने से कीड़े-मकौड़े पैदा होने की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों में बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। कई स्थानों पर लंबे समय से कूड़ा नहीं उठने के कारण लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान विजय बेनीवाल ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। संवाद
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