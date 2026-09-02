Faridabad News: रॉयल चैलेंजर्स ने चार विकेट से जीता मुकाबला

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फरीदाबाद। सेक्टर-88 स्थित क्रिकेट मैदान पर खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स ने स्टार इलेवन को चार विकेट से हरा दिया। 20 ओवर मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी को आई स्टार इलेवन ने सात विकेट पर 172 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स ने 18.4 ओवर में छह विकेट पर 175 रन बना लिए। रॉयल चैलेंजर्स से आकाश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 36 गेंदों पर 64 रन बनाए और दो विकेट चटकाए। संवाद