खेल : राइजिंग स्टार्स ने चार विकेट से जीता मुकाबला

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फरीदाबाद। एमडी मैदान पर खेले गए क्रिकेट मुकाबले में रविवार को राइजिंग स्टार्स ने सिंह इलेवन किंग्स को चार विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिंह इलेवन किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 155 रन बनाए। मनी गुजराल ने 37 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी करने वाली टीम के कपिल और अभिषेक ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राइजिंग स्टार्स की टीम ने 17 ओवर में छह विकेट खोकर 156 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से हर्ष ने 70 रन की पारी खेली। सुदर्शन वाईवी चंदिला ने तीन विकेट हासिल किए। सागर भुटानी ने 39 रन बनाए। 70 रन और एक विकेट लेने वाले हर्ष को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद