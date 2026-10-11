फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Rising Stars won the match by four wickets.

खेल : राइजिंग स्टार्स ने चार विकेट से जीता मुकाबला

Sun, 11 Oct 2026 10:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
Rising Stars won the match by four wickets.
फरीदाबाद। एमडी मैदान पर खेले गए क्रिकेट मुकाबले में रविवार को राइजिंग स्टार्स ने सिंह इलेवन किंग्स को चार विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिंह इलेवन किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 155 रन बनाए। मनी गुजराल ने 37 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी करने वाली टीम के कपिल और अभिषेक ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राइजिंग स्टार्स की टीम ने 17 ओवर में छह विकेट खोकर 156 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से हर्ष ने 70 रन की पारी खेली। सुदर्शन वाईवी चंदिला ने तीन विकेट हासिल किए। सागर भुटानी ने 39 रन बनाए। 70 रन और एक विकेट लेने वाले हर्ष को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed